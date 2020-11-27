المتحدث باسم "الانتقالي الجنوبي" يتهم "الإخوان" بالوقوف وراء "عمليات إرهابية" في عدن

الجمعة 27 نوفمبر 2020

أرشيفية

اتهم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، اليوم الخميس، جماعة الإخوان المسلمين في اليمن بالوقوف وراء عملية اختطاف واغتيال أحد ضباط القوات الأمنية، ومحاولة اغتيال قائد عسكري في عدن.

وقال هيثم في تغريدات له على موقع تويتر: إن جماعة الإخوان المسلمين كلما شعروا ”بدنو مرحلة السقوط لهم، وكساد مشروعهم السياسي، اجتهدوا وبتوجيهات من قيادتهم في تنشيط تجارة الإرهاب، كأهم منتجات هذه الجماعة طيلة عمرها الأسود الممتد لعقود“، وفق تعبيره.

وأكد هيثم أن على من أسماهم بـ“الإخوان المفلسين، أن يدركوا وبيقين قاطع أن معركتنا معهم مستمرة، وأن مشروعهم الإرهابي إلى زوال“.

وأشار متحدث المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن ”ما حدث من اختطاف وتصفية الشهيد البطل جمال التينة، أحد أبطال لواء العاصفة، وكذا التفجير الإرهابي الذي حاول استهداف القائد فاروق الكعلولي، يكشف بجلاء حالة الهيستيريا التي وصلت إليها الجماعة، بعد أن ضاقت الخيارات أمامها سياسيًا، وهو ما كشفت عنه تهديدات الإخواني المقيم في إسطنبول، اليدومي“ .

وكان مسلحون اعترضوا سيارة النقيب جمال التينة، أحد ضباط قوات ”لواء العاصفة“ الأمنية، وقاموا باختطافه، يوم الأربعاء الماضي، بدوار ”كالتكس“ بمدينة المنصورة، قبل أن يتم العثور، الخميس، على جثته في نفس المدينة.

كما شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس، محاولة استهداف قائد اللواء التاسع صاعقة العميد فاروق الكعلولي بعبوة ناسفة غربي عدن، أثناء مرور موكبه دون وقوع خسائر بشرية.