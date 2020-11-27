شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. أكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا و691 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 37614 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 691 وفاة مرتبطة بالفيروس. وسجل البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و204 آلاف و220 إصابة، و171460 وفاة في المجمل منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

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