شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة: اطلاع السيدة انتصار السيسى على كتاب تجربتى مع السرطان مفاجأة سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة أنسية حسونة، عضو مجلس النواب، أن ما ذكرته السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن كتابها "بدون سابق إنذار" الذى سردت فيها قصتها في الكفاح مع مرض السرطان والتغلب عليه للمرة الأولى قبل إصابتها مرة أخرى بالمرض ، كان بمثابة مفاجأة سعيدة لها.

وقالت حسونة لـ"الخليج 365": "كانت مفاجأة سعيدة بالنسبى لى أن السيدة الأولى اطلعت على الكتاب وذكرته بكلام طيب، وأشكرها على هذا الكلام وتقديرها للكتاب"، مشيرة إلى أن هذا هو كتابها الأول وكان عبارة عن محاولة لنقل التجربة للسيدات اللاتى تعانى من نفس المرض والتشجيع على عدم رفع الراية البيضاء.