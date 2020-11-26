عثر علی جثة الطفل إلياس المختفي منذ أيام بمدينة أصيلة، بعدما لفظ البحر جثه، وفق ما كشفته مصادر أمنية. وشددت المصادر ذاتها علی كون والد الطفل إلياس المختفي تعرف علی فلذة كبده من خلال ملابسه وحذاء الغطس بعد أيام من البحث. وأكد والد الطفل، في تصريحات اعلامية قبل أيام، أن ابنه رافقه لممارسة الصيد قبل أن يتوجه لاستكمال هوايته رفقة بعض أصدقاٸه، غير أنه بعد عودته للمنزل خلال الفترة المساٸية اكتشف غياب ابنه، قبل أن تسفر الأبحاث التي باشرتها السلطات المختصة عن تحديد مسببات غيابه بعدما لفظ البحر جثته.

كانت هذه تفاصيل خبر والده تعرف عليه.. العثور على الطفل إلياس المختفي بعد أن لفظ البحر جثته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.