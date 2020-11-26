شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 4178 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أنها سجلت 80 حالة وفاة ارتفاعا من 70 أمس الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5619.
وسجلت الدار البيضاء أكبر عدد للإصابات وبلغ 1473 حالة تلتها منطقة الرباط سلا القنيطرة (778).
وقالت الحكومة المغربية إن من المنتظر أن تبدأ في طرح اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 في منتصف ديسمبر كانون الأول المقبل.
وتسعى الحكومة للحصول على عدد كاف من اللقاحات لتحصين نحو 20 مليون مغربي فوق سن 18 سنة.
ويسعى المغرب للحصول على لقاحات من عدة شركات منها شركتان صينيتان وشركة بريطانية-سويدية.
وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية التحصين نحو 3 أشهر.
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