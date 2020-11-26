القصر الملكي في السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن القصر الملكي السويدي، أمس، إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بفيروس كورونا ودخولهما الحجر الصحي.



وأضاف القصر، في بيان، أن الأمير (41 عاماً) وزوجته الأميرة صوفيا (35 عاماً) يعانيان أعراض إنفلونزا خفيفة وبحالة جيدة.

وكارل فيليب هو الرابع في ترتيب ولاية العرش، وتزوج الأميرة صوفيا هيلكفيست عام 2015، ولديهما طفلان، وقد دخلا أيضاً العزل الصحي.

وبدأ طبيب العائلة الملكية جهوداً لتتبع سلسلة العدوى.

وتم إجراء اختبار كورونا لكل من الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا، وولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال أمس.

وجاءت نتيجة الأربعة جميعا سلبية.

وفي وقت سابق أمس، قالت مارجريتا تورجرين، المتحدثة باسم القصر، لصحيفة "إكسبرسن"، إن العائلة الملكية اجتمعت الجمعة الماضية للمشاركة في جنازة والتر سوميرلاث، الشقيق الأكبر للملكة سيلفيا.

وتوفي سوميرلاث في 23 أكتوبر عن عمر ناهز 86 عاماً، وكان قد انتقل أخيراً بشكل دائم إلى السويد وعاش في قصر دروتنينجولم، خارج ستوكهولم.

وفي المراحل الأولى للجائحة، خضع الملك والملكة لعزل ذاتي في قصر ستينهامار، على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غرب ستوكهولم.

وعادا إلى العاصمة السويدية في سبتمبر الماضي.