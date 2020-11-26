شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجن مئات المتهمين مدى الحياة في قضية «الانقلاب الفاشل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة تركية، أمس الخميس، بالسجن مدى الحياة على 337 شخصاً، بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016.

ودانت المحكمة هؤلاء الأشخاص بتهمة «محاولة الانقلاب على النظام الدستوري»، و«محاولة اغتيال الرئيس» و«جرائم قتل متعمدة». ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون اتهموا بقصف مواقع عدة مهمة في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكنجي.

واختتمت المحاكمة التي بدأت العام 2017 بأكبر قاعة في البلاد بمجمع سجن سينكان في أنقرة. وجرت الجلسة الختامية وسط إجراءات أمنية مشددة. وتم تلاوة جزء من الأحكام مع إعلان صدور المؤبد على 27 متهماً. وحكم على 60 شخصاً بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام المحاكمة التي شملت 500 متهم.

وتقول المصادر الرسمية إن المحاولة الانقلابية تسببت بمقتل 251 شخصاً، وإصابة أكثر من ألفين بجروح. كما أدى فشل المحاولة إلى حملة تطهير واسعة في البلاد، وحملت أردوغان على توسيع صلاحياته.

ويتهم أردوغان حليفه السابق المقيم في أمريكا، الداعية فتح الله جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. وينفي الأخير ذلك.

وتطارد أنقرة منذ الانقلاب الفاشل، بلا هوادة أنصار جولن، وأطلقت حملة تطهير على نطاق غير مسبوق في التاريخ التركي الحديث. واعتقل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتم تسريح أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم، أو أوقفوا عن العمل.

ولا تزال موجات الاعتقالات مستمرة حتى الآن، مع أن وتيرتها تراجعت، بعد خمس سنوات من محاولة الانقلاب. ولا تزال محاكمات أخرى جارية مع عدد أكبر من المتهمين. ويحاكم أكثر من 520 شخصاً في قضية تتعلق بنشاطات الحرس الرئاسي. ودانت المحاكم حتى الآن 4500 شخص، وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على حوالي ثلاثة آلاف منهم.

وتسببت الاعتقالات التعسفية في تنديد منظمات وهيئات حقوقية ودولية، بعدما استخدمها النظام التركي لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، فإن نحو 292 ألف شخص اعتقلوا بسبب صلات مزعومة مع جولن، واحتُجز 100 ألف منهم انتظاراً للمحاكمة. وفُصل نحو 150 ألف موظف من أعمالهم، أو أوقفوا بعد الانقلاب كما طُرد نحو 20 ألفاً من الجيش.( وكالات)