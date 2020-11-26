شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتنمية» يُنجز تمويل مشروع الكهرباء بـ67.5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشروع مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا بقيمة بلغت 67.5 مليون درهم؛ أي ما يعادل 18.36 مليون دولار.

ويسهم المشروع في توفير إمدادات الكهرباء لشريحة واسعة من السكان في غينيا ممن يعانون نقصاً كبيراً في مصادر الطاقة، كما يعمل المشروع على تعزيز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء، ورفع كفاءة قطاع الطاقة في المناطق الريفية لدعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ويأتي مركز التوزيع الوطني للكهرباء، ضمن حزمة من المشاريع التنموية الرائدة التي يمولها الصندوق في غينيا، من خلال منحة مقدمة من حكومة أبوظبي قيمتها 330.5 مليون درهم، ما يعادل (90 مليون دولار) تم تخصيصها عام 2012، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي الطاقة والزراعة.

ودشنت بونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة الغينية المشروع بمشاركة وفد من صندوق أبوظبي للتنمية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يسرنا إنجاز مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا، هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعمل على تحقيق نقلة نوعية في العديد من المناطق الريفية في البلاد». (وام)

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