توافق إماراتي هولندي على تضافر الجـهــود لتحقيـــق الأمـــن الغــذائــي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» سلسلة من الندوات الرقمية تمهيداً لانعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة العام المقبل، وهو الحدث السنوي الذي تستضيفه «مصدر» ويعتبر واحداً من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة ويسهم في تحفيز تبادل المعارف وتطبيق الاستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع مسيرة التقدم البشري.

وتستضيف سلسلة الندوات الرقمية لأسبوع أبوظبي للاستدامة نخبة من قادة الفكر وخبراء القطاعات لإلقاء الضوء على التوجهات والتحديات التي تواجه قطاع الاستدامة، وذلك سعياً لضمان تحقيق التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد-19 وفق أسس مستدامة.

وكانت الندوة الثانية من هذه السلسلة التي عقدت أمس، قد استضافت كلاً من مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وكورا فان، وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه في مملكة هولندا.

وتناولت الجلسة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاعي المياه والأمن الغذائي، والخطط المقترحة لتجاوز أزمة شح المياه والغذاء في البلدان النامية، والمسؤوليات التي تضطلع بها الدول المتقدمة في هذا المجال، ودور التقنيات المبتكرة في إيجاد حلول عمليّة لهذه الأزمة.

وخلال حديثها، أكدت مريم بنت محمد المهيري، أن جائحة «كوفيد -19» اختبرت مدى مرونة شبكة الإمدادات الغذائية العالمية، وكذلك مدى استعداد البلدان لمواصلة تصدير الغذاء بسبب الضغوط المحلية المتزايدة على الطلب.

وقالت: «يحتاج المجتمع العالمي إلى العمل الآن أكثر من أي وقت مضى وفق نهج تعاوني مثمر من أجل ضمان استمرارية تعزيز قدرة سلاسل الغذاء، بالإضافة إلى ضرورة تبادل المعرفة والخبرات لتطوير النظم الغذائية في مختلف الدول، لا سيما في مجال التكنولوجيا الزراعية».

من جانبها، أشارت كورا فان، إلى تنامي المشكلات المتعلقة بالأمن المائي، مؤكدةً أن نقص المياه والفيضانات يؤديان بشكل رئيسي إلى حالة من عدم الاستقرار في العديد من المناطق حول العالم.

وأوضحت أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة واعتماد التقنيات التي أثبتت جدواها وتشكيل شراكات وطيدة لمواجهة مثل هذه التحديات، لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.