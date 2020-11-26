توقعات واسعة بتأجيل زيادة إنتاج دول أوبك بلس من النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

توقع المحللون وشركات تكرير وتجارة النفط تأجيل دول تجمع "أوبك بلس" تطبيق قرار زيادة إنتاجها النفطي لمدة ثلاثة أشهر وعدم تطبيقه في الموعد المقرر وهو يناير المقبل.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن المتابعين المعنيين بقرارات الدول النفطية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع "أوبك بلس" يتوقعون تأجيل تطبيق قرار زيادة الإنتاج بمقدار 9ر1 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في الأسبوع المقبل,

وأشارت بلومبرج إلى أن جميع المحللين والمسؤولين الذين شملهم المسح وعددهم 36 شخصا باستثناء اثنين يتوقعون تأجيل زيادة الإنتاج. وقال 27 شخصا إنهم يتوقعون تأجيل تطبيق قرار زيادة الإنتاج حتى بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وفي حين ترتفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، فإن الطلب على الخام في أوائل 2021 يبدو أضعف من أن يمتص الفائض في العرض. في الوقت نفسه فإن أعضاءرئيسيين في أوبك بلس مثل العراق والإمارات العربية المتحدة أشارت إلى رغبتها في زيادة المبيعات في أقرب وقت ممكن.

وقال هاري تشيليإنجوريان رئيس قسم تحليل أسواق السلع في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي "تجمع أوبك بلس سيلتزم بمواقفه الاستباقية والتجاوب مع تطورات ظروف السوق وبخاصة ضعف حالة الاقتصاد والطلب على النفط في المدى القصير".

وأضاف أن "التأجيل لمدة ثلاثة أشهر سيسمح بالوصول إلى التوافق بسرعة بدون الكثير من الأخذ والرد من جانب الدول المتحمسة لبدء زيادة إنتاجها مجددا".