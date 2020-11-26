بسبب دعوة امامه لـ"التحريض"..مجلس الدولة الفرنسي يوافق على اغلاق مسجد لمدّة 6 أشهر

وافق مجلس الدولة الفرنسي، أمس الأربعاء، على قرار إغلاق مسجد "بانتان" لمدّة 6 أشهر على خلفية ما اعتبره دعوة امامه لـ"التحريض".

وقال المجلس، في بيان أصدره "إن الأفكار والرؤية التي تبنّاها أئمة المسجد في وسائل التواصل الاجتماعي، تعد سببا للتحريض".

وكانت المحكمة الإدراية قضت في 27 أكتوبر الماضي في مدينة “مونتروي” بإغلاق المسجد 6 أشهر، وقالت إن أحد رجال الدين فيه “متورط مع حركة إسلامية متطرفة”.

الأناضول