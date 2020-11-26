خلال 24 ساعة.. تسجيل 1305 إصابات جديدة بكورونا في الامارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الخميس، أنها أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 136352 فحصا جديدا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، على فئات مختلفة.
وقالت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاقها أسهم في الكشف عن 1305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأشارت إلى أن مجموع الحالات المسجلة بلغ 163967 حالة. كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة.
وأعلنت أيضا عن شفاء 826 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث بلغ عدد المتعافين 151870.
وأشارت إلى أن مجموع الحالات المسجلة بلغ 163967 حالة. كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 565 حالة.
وأعلنت أيضا عن شفاء 826 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث بلغ عدد المتعافين 151870.
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