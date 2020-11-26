اصابة شخص بمشاجرة داخل احد 'النوادي الليلية' وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة شخص بمشاجرة داخل احد "النوادي الليلية" وسط بغداد وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اصيب نتيجة مشاجرة داخل احد النوادي الليلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الكرادة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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