ألمانيا تطلب 31 مروحية "سي تايغر" لقواتها البحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت ألمانيا الخميس 31 طائرة هليكوبتر من طراز "أن اتش 90" متعددة المهام لتجهيز فرقاطات أسطولها البحري.

وهذا العقد قدره الجيش الألماني بقيمة 2,7 مليار يورو، حسبما أعلنت شركة "إيرباص" التي تتزعم التحالف المصنع للطائرات.



ويفترض أن تدخل المروحيات المسماة "سي تايغر" الخدمة اعتبارًا من عام 2025 وتحل محل مروحيات "لينكس" الموجودة في الخدمة منذ عام 1981، وفق ما قالت "إيرباص" في بيان صحفي.

وطلبت البحرية الألمانية سابقا 18 طائرة هليكوبتر من الطراز نفسه تسلمت منها سبعاً. وسيكون لدى جيش البر في النهاية 82 منها.



وتوضح شركة "إيرباص" أن استخدام المروحية في مختلف أفرع الجيش "يسمح بتآزر كبير من حيث الخدمات اللوجستية وتدريب الأطقم".

ويمكن لسلاح البحرية استخدام مروحيات "سي تايغر" الموجودة على متن الفرقاطات في تتبع الغواصات والحرب ضد السفن، وكذلك في عمليات النقل أو الإنقاذ في البحر.

ينتج الطائرة تحالف "إن اتش اندستريز" الذي يضم "إيرباص هليكوبترز" وشركة ليوناردو الإيطالية وشركة فوكر الهولندية.

وسلم التحالف حتى تاريخه أكثر من 427 مروحية "سي تايغر" من مختلف الطرازات إلى نحو عشرة بلدان.

وتوسع الطلبية الجديدة آفاق "إيرباص هليكوبترز" بعد طلب 10 مروحيات للقوات الخاصة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال رئيسها برونو إيفين لصحيفة "ليزيكو" اليومية الفرنسية إن الطلبيات انخفضت بنسبة 40 إلى 50% مقارنة بعام 2019 بسبب الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.