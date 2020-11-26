المركزي الكوري الجنوبي يجمد سعر الفائدة عند معدل قياسي منخفض وسط جائحة كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بنسبة5ر0%، في ظل تنامي القلق حول موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا.
وصوت مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا كما كان متوقعا على تجميد سعر الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام لتحديد سعر الفائدة، حسب وكالة يونهاب للأنباء
وكان البنك جمد سعر الفائدة في أواخر أغسطس، في الوقت الذي تصاعدت فيه حالة الغموض الاقتصادي في ظل موجة جديدة من إصابات كورونا. وذلك بعد أن جمد البنك سعر الفائدة في يوليو.
وخفض البنك سعر الفائدة إلى أدنى معدلاته على الإطلاق عند 5ر0% في مايو لدفع الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، وذلك بعد أن طبق خفضا طارئا لسعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في مارس.
وكان البنك قد راجع في آب/أغسطس الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2020 إلى انكماش أكثر حدة من المتوقع بنسبة 3ر1%، مشيرا إلى تداعيات ارتفاع حالات الإصابة.
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