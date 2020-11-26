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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة الرئيس المصري تكشف تفاصيل ارتباطها بالرئيس عبدالفتاح السيسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت السيدة انتصار السيسي، تفاصيل ارتباطها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إنها كانت في المرحلة الثانوية حينها.
وأضافت خلال برنامج “صاحبة السعادة”، على قناة DMC، أن الرئيس كان لا يزال طالبًا في الكلية الحربية.
وأوضحت أن هناك صلة قرابة تربطهما ببعض مشيرة إلى أنه طالب من “خالته” الارتباط بها بسبب إعجابه بها مع الوقت، لافتة إلى أنها شعرت من المرة الأولى أنه يتسم بالجدية.
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