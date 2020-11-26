شكرا لقرائتكم خبر تمور وسلال وعمليات جراحية سعودية لليمن وباكستان والأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنوعت الخدمات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في اليمن والأردن وباكستان، بين توزيع تمور وسلال غذائية ومواد إيوائية، وخدمات طبية تشمل إجراء عمليات جراحية.

وكثف المركز خدماته بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث راجع العيادات 56 مريضا، فيما نفذ حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم 11 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح.

ووزع المركز مواد إيوائية شملت 15 خيمة، و90 بطانية، و45 بساطا للمتضررين من الإعصار «جاتي» في مديرية حديبو بمحافظة سقطرى، استفاد منها 270 فردا، كما وزع أمس 26 طنا و750 كجم من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في قرية «كركولي» بمنطقة «سانقر» التابعة لإقليم «السند» في باكستان، استفاد منها 1,500 فرد.