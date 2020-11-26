شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة متأثراً بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

توفي، الخميس، الدكتور حافظ أبو سعدة، الحقوقي المصري المعروف، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، متأثراً بفيروس كورونا.

وأعلنت نهاد أبوالقمصان، زوجة الفقيد، والناشطة المعروفة، وفاة أبو سعدة عن عمر يناهز 55 عاماً. وقالت أبو القمصان، عبر حسابها على «فيسبوك»: «الدكتور حافظ أبو سعدة، المحامي والمناضل الحقوقي، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له وادعوا لنا».

وكان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج قبل نحو أسبوعين، لكن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة.

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