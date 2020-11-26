شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يسعى إلى صدارة الدوري السعودي من بوابة ضمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

يسعى الشباب للوصول إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستقبل الجمعة ضمك، آخر الترتيب في افتتاح الجولة السادسة التي تشهد لقاء آخر في جدة يجمع الاتحاد العاشر بالقادسية التاسع.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 11 نقطة متأخراً عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين،ويسعى الأول إلى الفوز من أجل الانفراد بالصدارة في ظل تأجيل لقاء الهلال والفتح إلى الخميس المقبل، لارتباط الهلال بنهائي كأس الملك الذي يجمعه بغريمه النصر السبت.

ويسير الفريق الشبابي بقيادة البرتغالي بيدرو بشكل متوازن، حيث فاز بثلاث مباريات وتعادل في مباراتين كان آخرها أمام الأهلي 2-2.

ولم تتضح إمكانية مشاركة الأرجنتيني بانيغا والبرتغالي مارتينيز ضمن التشكيلة الشبابية في المباراة، رغم تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما،في المقابل يدخل فريق ضمك الذي يقوده الجزائري نور الدين بن زكري وهو في المركز الأخير بنقطة واحدة كسبها من التعادل السلبي مع الفيصلي في الجولة الرابعة،في حين تلقى 4 هزائم آخرها من أمام العين «0-2» وقد تدخله الخسارة أمام الشباب إذا حدثت في دوامة مبكرة ويصبح مصير بن زكري على المحك.

وفي جدة،يسعى الاتحاد للنهوض من سلسلة التعادلات التي حرمته من 6 نقاط أمام التعاون والفتح والفيصلي،ويعود الفوز الوحيد لـ«العميد» في الدوري حتى الآن إلى الجولة الثالثة على حساب غريمه الأهلي بهدفين دون رد.

ويعول الفريق الجداوي على نجمه البرازيلي رومارينيو متصدر هدافي الدوري بأربعة أهداف،لتحقيق الفوز الثاني في وقت يغيب المهاجم فهد المولد الذي لا يزال ملازماً للعيادة الطبية، بسبب إصابة عضلية لحقت به في ديربي جدة.

وفي الجانب الآخر يدخل القادسية بعدما حقق 7 نقاط من انتصارين على التعاون وضمك، وتعادل في آخر مباراة أمام الباطن 2-2 وخسر الفريق الذي يدربه التونسي يوسف المناعي أمام النصر والوحدة.