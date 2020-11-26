شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يحقق أول فوز في زعبيل ورابع أسرع هدف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

فاز الوصل على الفجيرة 3-صفر، الخميس، في استاد زعبيل، ضمن الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليصعد «الإمبراطور» إلى المركز التاسع برصيد 9 أهداف.

وهذا الفوز هو الأول للوصل بعد 3 هزائم، كما أنه جاء بعد خسارتين وتعادل، في حين توقف رصيد الفجيرة عند 4 نقاط.

واحتاج فابيو ليما إلى 29 ثانية فقط لتسجيل الهدف الأول للوصل، وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها إلى شباك الفجيرة قبل مرور الدقيقة الأولى، بعدما نجح بذلك في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016، عندما سجل بعد مرور 41 ثانية فقط.

كما أصبح هدف ليما أسرع رابع هدف في دوري المحترفين بعد البرازيلي أديلسون بيريرا (الشباب) في موسم 2013-2014 في مرمى الوحدة بعد مرور 11 ثانية، وخليفة عبدالله (الوصل) في شباك الفجيرة بعد مرور 13 ثانية، وعبدالله النقبي (شباب الأهلي) في شباك الظفرة بعد مرور 18 ثانية.

ونجح الوصل في حسم الفوز في الشوط الثاني بهدفي الأرجنتيني نيكولاس أورو في الدقيقة 72، وأضاف الشاب علي صالح الثالث في الدقيقة 81.