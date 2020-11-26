شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب ومحامون وحقوقيون ينعون الحقوقى البارز حافظ أبو سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عدد من الكتاب الصحفيين، والنواب، والمحامين وغيرها من الشخصيات الحقوقية، بخالص العزاء لأسرة الحقوقى البارز، الذى وافته المنية اليوم، مؤكدين أنه الراحل له تاريخ مشرف فى العمل الحقوقى.

وتقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والعاملون بالمؤسسة، بخالص العزاء لأسرة الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتقدمت أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحل، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعى المحامي الكبير خالد أبو بكر، ببالغ الحزن وعميق المواساة الفقيد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى وافته المنية اليوم.

ونعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن وعميق المواساة الفقيد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى وافته المنية اليوم.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة، بخالص التعازي والمواساة لـنهاد أبوالقمصان أرملة المغفور له ولأسرته، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بكل الأسى والحزن رئيسها الراحل حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 55 عامًا.

وتابعت المنظمة فى بيان لها: "رحم الله الفقيد الكبير وألهمنا وأسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".

ونعت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببالغ الحزن و المواساة الفقيد. وقالت خلال البيان الصادر لها، إن الدولة المصرية اليوم خسرت ناشطا حقوقيا كبيرا، حرص دائما على تقديم كافة الحقوق للمواطنين، وله تاريخ مشرف يذكر له خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه كان يعارض دائما جماعة الإخوان الإرهابية.

ونعى محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن والأسى الحقوقى البارز الدكتور حافظ أبو سعدة. وقال: "رجل شديد الاحترام والتواضع عرفته منذ سنوات طويلة مدافعا عن الحق وشعلة نشاط في مجال حقوق الإنسان ومحامى قدير، وخبر وفاته اليوم خبر شديد الحزن على كل المهتمين بحقوق الإنسان وكل من عرف الفقيد على مدار سنوات عمره مدافعا صلبا عن العدالة والحقوق".