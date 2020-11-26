النمسا: بدء الفحوصات الجماعية لكورونا الشهر المُقبل

أعلنت وزارة الصحة النمساوية بدء إجراء الاختبارات الجماعية لفيروس كورونا في فيينا خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتشمل الاختبارات نحو 2ر1 مليون نسمة.



وقال مستشار وزارة الصحة النمساوية بيتر هاكر - في تصريحات اليوم الخميس - إن الفحوصات الطبية سوف تتم بالتعاون مع القوات المسلحة النمساوية من خلال

ثلاثة مواقع كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ما مجموعه 300 خط اختبار.



وأوضح هاكر، أنه يمكن فحص ما يصل إلى 150 ألف شخص يوميًا للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا.



يُشار إلى أن فترة الإغلاق في النمسا بدأت منذ 17 نوفمبر الجاري وتستمر

حتى 6 ديسمبر المقبل، وتستهدف الفحوصات محاصرة العدوى تمهيدا لفتح البلاد تدريجيا بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.



يُذكر أن الإصابات اليومية بالفيروس بلغت اليوم 5526 إصابة جديدة و106 حالات وفاة خلال 24 ساعة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.