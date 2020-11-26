الأردن يُسجل 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس تسجيل 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203 آلاف و21 إصابة.



وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135 ألفا و650 بعد تسجيل 4

آلاف و469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى ألفين و509 وفيات.

وقد أكد مساعد أمين عام وزارة الصحة الأردني غازي شركس، أن المؤشرات الوبائية تدل أن الأردن يمر بمرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا.

وقال، إن "آخر 3 أيام تظهر

انخفاضا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا"، معتبرا أن "هذه المؤشرات تبث التفاؤل، والحذر في ذات الوقت".

وأوضح، أنه "من المتوقع انخفاض أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ظل استقرار أعداد الإصابات في الأسبوع الحالي".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.