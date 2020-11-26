تركيا تستبعد فرض عقوبات أمريكية في عهد بايدن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 08:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 8:02 مساءً

شهدت العلاقات بين واشنطن وأنقرة توتراً كبيرا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد شراء تركيا منظومة إس 400

قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا تتوقع أن تشهد علاقاتها مع الولايات المتحدة توترا في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، كما لا تتوقع فرض عقوبات بسبب شرائها أنظمة دفاع صاروخية روسية طراز (إس-400).

وتشهد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا حول عدة مسائل بدءا من السياسة تجاه سوريا، وحتى الرفض الأمريكي لتسليم رجل دين تركي تلقي أنقرة باللوم عليه في التخطيط لمحاولة انقلاب في تركيا العام 2016.

وتعول تركيا على العلاقات الشخصية الجيدة بين أردوغان والرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في تخفيف حدة الخلافات، لكن يُتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع تركيا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وسياسات الدفاع وسجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان.

وأثار شراء أنقرة العام الماضي لأنظمة (إس-400) الدفاعية الروسية، والتي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي، احتمالية فرض عقوبات أمريكية أوائل العام المقبل على تركيا، إذا وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون للإنفاق الدفاعي صوّت عليه بالفعل مجلس النواب لتضمينه كلمات تطالب الرئيس بفرض عقوبات على أنقرة.

وفي مقابلة مع رويترز، قلل نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، من هذا الاحتمال.

وقال كورتولموش: ”من المرجح أن يراقب الرئيس الأمريكي مسألة التوازن في منطقة الشرق الأوسط بعناية فائقة من أجل مصالح الولايات المتحدة، ولن يرغب في مواصلة العلاقات المتوترة مع تركيا“.

وتابع ”أتصور أنهم سيتخذون خطوات إيجابية في المستقبل“.

وتقول واشنطن إن أنظمة (إس-400) الدفاعية تشكل تهديدا لقدرات طائراتها (إف-35)، وأخرجت تركيا من برنامج الطائرة الشبح المقاتلة الذي كانت تشارك فيه بالصناعة والشراء.

وتقول أنقرة إن أنظمة (إس-400) الدفاعية لن يجري إدراجها ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي، ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة المخاوف الأمريكية.

وأكد كورتولموش، أن تركيا لن تنصاع للضغط من أجل إعادة الأنظمة الروسية أو تتركها غير مستخدمة.