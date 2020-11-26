شكرا لقرائتكم خبر عن 2.1 مليون إصابة جديدة بكورونا في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية، بلغت مليونين و 106 آلاف و 931 إصابة. وأوضح المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 50 ألفا و 628 وفاة.

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