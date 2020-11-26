السودان.. خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة من مأزقها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، الخميس، أنه يدرس خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة المتعثرة مع مصر وإثيوبيا، من مأزقها الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالوفد المفاوض بقيادة وزير الري والموارد المائية ياسر عباس.



وبحسب بيان للمجلس، استعرض اللقاء التطورات الأخيرة التي شهدها ملف التفاوض، وامتناع الوفد السوداني عن حضور الإجتماع الأخير للمفاوضات الثلاثية، و"تحديد الخطوات التي ستتخذها الخرطوم لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالي".

وأكد البرهان دعمه للموقف الذي اتخذه الفريق المفاوض، داعيا لأن تكون المصلحة الوطنية السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض.



وشدد على ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطني للموقف السوداني، والتحرك على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية، باعتبار أن ملف سد النهضة يتعلق بالأمن القومي.



وطالب بأن يكون هذا الملف حاضراً وبقوة في اللقاءات والاجتماعات داخليا ومع كافة الأطراف خارجيا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤمن التعاون الإيجابي بين السودان ومصر وإثيوبيا، بحسب المصدر نفسه.



والسبت الماضي، أعلن السودان مقاطعته للمحادثات الجارية بشأن سد النهضة، داعيا الاتحاد الأفريقي إلى لعب دور أكبر في دفع المفاوضات.



وفي بيان صدر حينها، اعتبر وزير الري السوداني أن النهج الحالي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لم يسفر عن نتائج.



وحث "الاتحاد الأفريقي على بذل المزيد لتسهيل المفاوضات وجسر الفجوة بين الأطراف الثلاثة

