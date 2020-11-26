فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف فرنسا في 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمرا عبر الفيديو مع شركاء دوليين، لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان.
وبحسب ما نقلته رويترز عن 3 مصادر مطلعة، الخميس، فإن المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة يهدف إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للبنان.
ومنذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تتمسك فرنسا وعلى لسان باتريك دوريل مبعوث الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة قبل تقديم مساعدات لهذا البلد.
ولطالما نصحت باريس شريكتها بيروت إلى تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وفق المبادرة الفرنسية التي كان قد طرحها ماكرون، رابطا بين تنفيذ الإصلاحات والحصول على المساعدات وعقد المؤتمر الذي كان قد وعدت باريس بعقده لمساعدة بيروت.
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