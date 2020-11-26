"السيادة" السوداني يؤكد دعم تفعيل اتفاق السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مجلس السيادة السوداني، الخميس، دعمه اللامحدود لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وحركات مسلحة بالبلاد.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مكتبه بالعاصمة الخرطوم، برئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس.



وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية، في جوبا عاصمة جنوب السودان، اتفاق سلام تاريخي مع الجبهة الثورية.

ونقل بيان صادر عن المجلس، عن البرهان قوله خلال اللقاء: "يجب تنفيذ الاتفاق خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع بدارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) وشرق السودان".



واستعرض الطرفان سبل تنفيذ اتفاق السلام، وكيفية تجاوز التحديات التي تواجهه.



بدوره، أشاد رئيس الجبهة الثورية بالجهود التي بذلها رئيس مجلس السيادة من أجل توقيع اتفاق السلام.



وقبل أكثر من أسبوع، عادت الحركات المسلحة إلى الخرطوم للمشاركة في كافة مستويات السلطة الانتقالية.



وتضمن الاتفاق الموقع في جوبا نحو 8 بروتوكولات متعلقة بإقليم دارفور، وواحد خاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التي تشهد نزاعا مسلحا منذ العام 2011، بجانب بروتوكولات خاصة بشرق ووسط وشمال السودان.

