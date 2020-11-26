"جسر الصداقة 3".. مصر وروسيا تختتمان تدريبا بحريا مشتركا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت، الخميس، فعاليات التدريب البحري المشترك بين القوات المصرية والروسية، تحت مسمى "جسر الصداقة 3".

وخلال التدريب الذي استمر لعدة أيام، نفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين عددا من الأنشطة المشتركة، في نطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي إن التدريب تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية، شملت العديد من تشكيلات الإبحار، والدفاع ضد التهديدات الجوية والسطحية غير النمطية، وغيره.

كما شمل تنفيذ عدد من الرمايات على عدد من الأهداف الجوية والسطحية، أثبتت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مهارة وقدرة فائقة على إصابة الأهداف.





ونفذت القطع البحرية من الجانبين تدريب فرض التحكم البحري على منطقة محددة، وتأمين سفينة ذات أهمية خاصة، والتدريب على مكافحة الألغام البحرية أثناء الخروج من الميناء.

وبحسب المصدر نفسه، أظهر تنفيذ الأنشطة مدى الدقة والتخطيط الجيد في إدارة التدريب، والقدرة على حل جميع المواقف الطارئة بنجاح، من خلال مركز القيادة المشترك لكلا الجانبين.

واختتمت الفعاليات بعقد عدد من جلسات النقاش التحليلية لاستخلاص الدروس المستفادة، وتعظيم الفائدة من نقاط القوة التي أبرزها التدريب.





ويأتي التدريب البحرى المشترك استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، بما يعكس عمق العلاقات ومدى رقي مستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وفق البيان العسكري.