المرصد السوري: مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران في ضربات جوية في شرق سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قتل 19 مسلحاً موالياً لإيران الخميس في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجح المرصد أن تكون "طائرات إسرائيلية" شنت الغارات التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي.

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