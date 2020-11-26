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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله بن زايد يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال اللقاء - الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وسبل تعزيزها، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مشيداً بالجهود التي يبذلها معاليه من أجل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد حرص دولة الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يلبي تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والازدهار والرخاء.
حضر اللقاء خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.
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