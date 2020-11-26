قائد عملية إيريني: هدفنا تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 7 دقائق

في رد غير مباشر على الاحتجاج التركي على تفتيش سفينتها التي كانت متوجهة إلى ليبيا ، قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جرازيانو، اليوم الخميس، إن خطوات عملية ”إيريني“ لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا باتت واضحة في البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح جرازيانو في تصريح نقلته وكالة ”نوفا“ الإيطالية، أن عملية ”إيريني“ تحتاج إلى مساهمة الدول الأعضاء لتحقيق مهمتها بالكامل.

وأضاف أن عملية ”إيريني“، هي الأكثر وضوحا في البحر الأبيض المتوسط، حيث تأتي بعد عملية ”صوفيا“ التي كانت ”عملية ناجحة جدا“، موضحا أن التركيز الرئيسي حاليا هو السيطرة على حظر الأسلحة على ليبيا.

وذكر أن ”إيريني“ هي العملية العسكرية الوحيدة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، والتي يمكن عبرها تعزيز مفهوم ”الدفاع الأوروبي وقدرته على تحمل المسؤولية كمزود للأمن“.

يشار إلى أن أزمة حدثت قبل أيام بين ”إيريني“ وتركيا؛ عندما أوقفت إحدى سفنها التجارية قبل أيام وفتشتها.

وهاجم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عملية ”إيريني“، ووصفها بأنها ”مشوهة“ منذ انطلاقها، معتبرا أن ”تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية مخالف تماما للقانون الدولي“.

وتفيد تقارير، بأن تركيا تواصل مد ميليشيات حكومة الوفاق بدعم عسكري بالأسلحة والمدربين، فضلا عن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا.