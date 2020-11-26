بينهم قياديان.. مقتل 20 من مليشيا (زينبيون) في غارات استهدفت معسكرهم في البوكمال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 نوفمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 4:36 مساءً

لم تمض أيام على استهداف غارات جوية لمعسكرات ومواقع مليشيات إيرانية في البوكمال شمال شرقي سوريا، حتى تلقى لواء زينبيون الإيراني صفعة جديدة أدت لمقتل ما لايقل عن 20 شخصاً في صفوفه، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فقد أعلن المرصد عن تسجيل ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع للمليشيات الموالية لإيران ضمن ريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث استهدفت طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مواقع وتمركزات لميليشيا “لواء زينبيون” ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية ومادية، إذ قتل 20 من تلك الميليشيات بينهم اثنين من قادة المجموعات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسبب القصف بتدمير مواقع وآليات.

ونقلت قناة العربية عن المرصد السوري تأكيده أن من بين القتلة قياديين مواليين لإيران.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الجوي من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال شرقي دير الزور، حيث قتل 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، في القصف الذي استهدف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة، كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.