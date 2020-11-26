“خريف التفاح”.. أول عرض دولي لفيلم محمد مفتكر في مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك الفيلم المغربي “خريف التفاح” للمخرج محمد مفتكر، في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث سيكون عرضه الدولي الأول ضمن فعاليات الدورة 42 من الحدث السينمائي.

وكشفت إدارة المهرجان أن فيلم “خريف التفاح”، يعرض ضمن فقرة “آفاق السينما العربية”، وسيكون ذلك أول عرض للفيلم في حدث خارج المغرب.

وتدور أحداث الفيلم في قرية وسط الجبال، حيث تنمو أشجار التفاح في ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة، والحب، والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية، التي يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.

وسبق أن فاز فيلم “خريف التفاح” بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة في دورته الحادية والعشرين، وجائزة أفضل تصوير في المهرجان نفسه، وكذلك جائزتي النقد، إحداها تقدمهما الجمعية المغربية لنقاد السينما، والأخرى للأندية الأدبية السينمائية، التي تقدمها الجمعية الوطنية للأندية السينمائية.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي ينطلق، في 2 دجنبر المقبل، ويستمر إلى غاية الـ10 منه، بمشاركة المنتج، والمخرج المغربي محسن البصري في لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي.