الفنان محمود الإدريسي في ذمة الله…توفي متأثرا بكورونا

توفي قبل قليل من اليوم الخميس، الفنان المغربي محمود الادريسي، عن عمر ناهز 72 سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الفنان الحاج يونس، عبر صفحته بفايسبوك، وفاة محمود الادريسي، الذي كان يرقد في غرفة الإنعاش، بمصحة خاصة منذ أيام، إثر إصابته بكورونا.