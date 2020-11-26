البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ50 مهاجرا سواحل الناظور

قدمت البحرية الملكية، المساعدة لعدد من المهاجرين غير الشرعيين، في المتوسط.

وقال مصدر عسكري، اليوم الخميس، أن البحرية قدمت المساعدة لخمسين مهاجرا غير شرعي، ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء، بعرض ساحل الناظور.

يشار إلى أن المهاجرين غير الشرعيين، غيروا مسار رحلاتهم من المغرب نحو أوروبا، من المتوسط نحو الأطلسي، بالاعتماد على الطريق الرابط بين الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري بالرغم من مخاطره.