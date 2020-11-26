حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتسريع البحث في عدد من قضايا الفساد ونهب المال العام

طالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع البحث في عدد من قضايا الفساد في جهة مراكش – آسفي خلال لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش.

وأوضح بلاغ للجمعية نفسها أن المكتب اجتمع مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قصد تدارس، ومناقشة مآل الشكايات، التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها، وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.

وطالبت الجمعية ذاتها بتسريع البحث في قضية تفويت العقار العمومي في منطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بسعر زهيد بعلة الاستثمار، وأكد أن البحث في هذه القضية استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه إلى حدود الآن.

وشدد المصدر نفسه على ضرورة تسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادي،ر وقضية شركة ”بولينك سوت” بالمدينة ذاتها بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي، وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية، بالإضافة إلى البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي في الجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.

وطالب بلاغ الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام السلطة القضائية بتحمل المسؤولية في التصدي، للفساد، والرشوة، ونهب المال العام، والافلات من العقاب، والمساهمة البناءة في تخليق الحياة العامة.