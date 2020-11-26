تخوض التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الأسبوع المقبل، إضرابا وطنيا ليومين، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم.
وقالت التنسيقية، اليوم الخميس، إن أعضاءها يستعدون لخوض إضراب وطني، يومي 1و 2 دجنبر 2020، ملوحة إلى التصعيد بـ”خطوات نضالية قادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية”.
وطالبت التنسيقية نفسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه، بالترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة.
ووجهت التنسيقية اتهامات إلى الوزارة، بالتنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات، محملة إياها مسؤولية الاحتقان الذي بات يعيشه القطاع.
يذكر أن التنسيقية خاضت موجة احتجاجات، قبل أيام، خلال العطلة الدراسية، انتهى عدد منها بتدخل الأمن لفضها، وسط تضامن نقابي واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر حاملو الشهادات يخوضون إضرابا جديدا ويطالبون الوزارة بالترقية وتغيير الإطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.