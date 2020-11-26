شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض أشد قواعد الإغلاق على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون بارزون في حكومتي انجلترا واسكتلندا في بريطانيا قيود الإغلاق بالنسبة لمواطنيهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحدد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، المناطق التي ستخضع لأشد قواعد الإغلاق المحلي في إنجلترا، بعد خروج البلاد من فترة الحجر الصحي المفروض على مستوى البلاد، في الثاني من ديسمبر المقبل، وستعود انجلترا إلى نظام المستويات.

ومن المقرر أن تواجه الدولة من جديد "نظام المستويات"، الذي يتراوح بين المستويات (الاول والثاني والثالث)، حيث يبدأ من المستوى الاول الذي يتضمن فرض القواعد الاكثر مرونة.

وتشمل تلك القواعد السماح لما يصل إلى ستة أشخاص بالالتقاء داخل منازل أشخاص آخرين وفي أماكن مفتوحة، وممارسة أغلب الأنشطة التجارية، واستمرار عمل الحانات والمطاعم، طالما أنها توفر خدمة تقديم الطلبات على الموائد.