شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الغيط" ينعي الصادق المهدي : فقدنا قائد سوداني كبير والان نبدء بالتفاصيل

نعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيد من الحُزن والأسى، وفاة الزعيم السوداني الكبير ورئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي. وذكر الأمين العام أن التاريخ سيذكر الصادق المهدي قائداً سودانياً كبيراً وحكيماً آمن بالحوار السياسي كوسيلة للنهوض ببلاده وأفنى عمره في الدفاع عن قضايا وطنه وعروبته. وتقدم أبو الغيط بخالص العزاء إلى شعب وحكومة السودان، وكذلك إلى حزب الأمة، وأسرة الزعيم الراحل وأنصاره ومريديه.

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