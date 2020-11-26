شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأشاد السيسي ، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح ، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، في بيان صحفي اليوم ، بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.