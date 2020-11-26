تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن توجيه النائب محمد الكربولي سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال الكربولي "ماضون بإجراءات استضافة رئيس الوزراء حول تأخير الغاء محضر الاوقاف المريب وتاخير رئاسة الوقف السني".

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. الكربولي يوجه سؤالاً برلمانياً للكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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