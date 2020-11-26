انطلاق بطولة أندية بغداد للمتقدمين بالمواي تاي

رياضة 2020-11-26 | 15:04 265 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي للعبة المواي تاي، انطلاق بطولة أندية بغداد للمتقدمين. وذكر الاتحاد في بيان أن "بطولة اندية بغداد للمتقدمين للمواي تاي على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية والتي تستمر لغاية 28-11-2020، برعاية وزير النفط أحسان عبد الجبار". يذكر ان منافسات بطولة منطقة اندية المنطقى الوسطى للشباب والمتقدمين التي احتضنتها مدينة كربلاء مقدسة، أسفرت عن فوز نادي امام المتقين، فيما حصل نادي الهاشمية على المركز الثاني ونادي العراق على المركز الثالث.

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