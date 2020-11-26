محكمة مغربية تؤيد السجن ضد متهمي "اكديم ايزيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت محكمة مغربية، أحكام صدرت بحق 23 متهما بقتل 11 عنصر من قوات الأمن في 2010، في القضية المعروفة بقضية "اكديم ايزيك."

وتعود الأحكام لعام 2017 قبل تؤيدها محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في المغرب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميهم.

وقال المحامي محمد فاضل الليلي: إن المحكمة "رفضت التماسات المتهمين، وهذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف".



وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2010 حين اعتصم حوالي 15 ألف صحراوي في مخيم أكديم ايزيك قرب مدينة العيون بالصحراء المغربية.

وفي الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2010، فككت قوات الأمن المخيم، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا.

وفي العام 2017، دانت محكمة الاستئناف بسلا 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة، لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي.

وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني.