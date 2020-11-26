قلق روسيا يدفعها لدعم "التحديث السياسي" في بيلاروسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قلقه إزاء الاضطربات السياسية المستمرة في بيلاروسا، داعيا لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافروف قوله: "نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في بيلاروسيا، ونأمل في أن يعود الوضع إلى طبيعته قريبا".



وأعرب لافروف عن أمله في إجراء إصلاح سياسي في بيلاروسيا، داعما مبادرة لوكاشينكو لـ "تحديث النظام السياسي"، دون الكشف عن التفاصيل.

واتفق لوكاشينكو خلال اجتماعه مع لافروف اليوم الخميس على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.



ووضع زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو وابنه رسميا على القائمة السوداء لعقوبات الاتحاد الأوروبي مع 13 مسؤولا آخر، فرضت كندا عليهم عقوبات

وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونشر القرار في الجريدة الرسمية للكتلة.

وأضيف لوكاشنكو وابنه فيكتور والمسؤولون الـ13 إلى قائمة الاتحاد الأوروبي التي وضعت في أكتوبر/ تشرين الأول وضمت 40 اسما من بينها وزير داخلية بيلاروسيا.

وبموجب العقوبات، يحظر دخول هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي وكندا، وتجمد أصولهم في كل من المنطقتين.

ولا تزال مينسك تشهد احتجاجات حاشدة في عطلة نهاية كل أسبوع منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أكثر من أربعة أشهر، وذلك على خلفية مزاعم بحدوث تزوير لصالح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.