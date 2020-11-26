السيسي لمسؤول كويتي: أمن الخليج جزء من أمن مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، إن الأمن الخليجي مرتبط بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيس المصري والدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، أثناء زيارته للقاهرة.



وأشاد الرئيس السيسي بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وطلب السيسي، خلال اللقاء، من وزير الخارجية الكويتي نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والكويت ٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.





بدوره، ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان،أن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

تضمنت الرسالة، بحسب المتحدث، التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.





وأضاف راضي أن وزير الخارجية الكويتي أكد أن مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق.

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.

كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد تسلم دعوة رسمية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، منتصف شهر نوفمبر/تشرين ثان الجاري وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال زيارته للكويت.

