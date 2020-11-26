وفاة حقوقي مصري بارز متأثرا بإصابته بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفى اليوم الخميس، الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة لحقوق الإنسان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام مصرية محلية إن الحقوقي المصري أبو سعدة توفي عن عمر يناهز 55 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



بدورها، أعلنت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، زوجة أبو سعدة، وفاته، ونعته بكلمات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".





وكان أبو سعدة أحد الحقوقين البارزين بمصر، وشارك بعدة مؤتمرات دولية حول ملف حقوق الإنسان بالعديد من الدول، وله كتابات في هذا الصدد.

وحمل الحقوقي الراحل، على عاتقه، مواجهة الأفكار المتطرفة خلال حياته، فكان من بين ما كتبه مؤخرا أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى من تحقيق مصالح تركيا عبر المتشددين الإسلاميين".

ولم يستبعد أبو سعدة حينها أن يكون قاتل المدرس الفرنسي عضو تنظيم من تنظيمات داعش التي ترعاها تركيا في سوريا وليبيا والتي دخلت أوروبا عبر موجات الهجرة التي قامت بها تركيا والتي تسمي بالذئاب المنفردة

يذكر أن أخر ما كتبه أبوسعدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد فيه الفتاوى المثيرة للجدل قائلا: هناك فتاوي تشعر معاها أنها تطلق لخلق جدل وهمي وليس لها أي إمكانية تحقق طالما لاينظمها قانون الأحوال الشخصية وبما يضمن حقوق كل طرف "