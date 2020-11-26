إعصار يضرب جنوب الهند برياح عاتية وأمطار غزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن إعصارا قويا وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي للهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.



وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في) أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية تاميل نادو، ويرجع ذلك على الأغلب إلى سقوط الأشجار وانهيار المنازل.

ووصل الإعصار "نيفار" إلى الشاطئ على ساحل إقليم بودوتشيري بسرعة رياح تتراوح من 125 إلى 130 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتسبب الإعصار في إسقاط أشجار وأعمدة كهرباء وغمرت بعض المناطق بأمطار غزيرة.

وضعفت سرعة الرياح لاحقا إلى 100 كيلومتر في الساعة مع تحركها ناحية الشمال والشمال الغربي إلى ولاية تاميل نادو.

وأفاد بيان حكومي لولاية تاميل نادو بأن الإعصار تسبب في اقتلاع أكثر من 380 شجرة.

وتم إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق المعرضة للخطر على طول سواحل بودوتشيري وتاميل نادو إلى ملاجئ قبل قدوم الإعصار.

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع أمواج البحر وطلبت من الصيادين عدم الخروج حتى يوم الجمعة.

يشار إلى أن نيفار هو الإعصار الثالث الذي يضرب جنوب آسيا بعدما ضرب أمفان بنغلاديش والساحل الشرقي للهند في 21 مايو مخلفا أكثر من مئة قتيل.