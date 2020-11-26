مقتل ضابط استخبارات أمريكي بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن ضابطا تابعا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) قتل في الصومال.

ونقلت الشبكة عن مسؤول سابق على علم بالأمر لم تذكر اسمه أن الضابط جرح أولا في عملية قتالية ولفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا، ولم يتم الكشف عن هوية الضابط.

يأتي مقتل ذلك الضابط بينما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن خطط لسحب أكثر من 600 جندي من الصومال في المستقبل القريب.