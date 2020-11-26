هجوم مسلح يقتل قائد شرطة أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل أمير جول أحد قادة الشرطة المحلية في منطقة شيمتال بإقليم بلخ الواقع شمال أفغانستان، في هجوم شنه مسلحون مجهولون مساء أمس الأول بمدينة مزار وسط الإقليم، بحسب ما قاله المتحدث باسم الشرطة. ونقلت قناة (طلوع نيوز) الإخبارية الأفغانية أمس عن المتحدث باسم الشرطة، عادل شاه عادل، قوله «لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن على خلفية إطلاق النار، إلا أن الجهود جارية من أجل العثور على الجناة»، ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم.

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